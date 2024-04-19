وكيل الحكم الاتحادى يشيد بتجربةمحلية بحرى في خدمة المواطنين

علم السودان

وقف وفد وزارة الحكم الاتحادي برئاسة ابوزر الحافظ وكيل ديوان الحكم الاتحادي بالانابة وناصر عبد الله مدير الموارد البشرية والتنمية بالوزارة على تجربة نافذة محلية بحري وذلك برفقة ايهاب هاشم إسماعيل الأمين العام لديوان الحكم المحلي.

وقال المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد الرحمن محمد عبد الرحمن ان الوفد تعرف علي طبيعية عمل النافذة في الاشراف علي الخدمات لمواطني بحري المتواجدين في كرري والمتواجدين في المناطق الآمنة داخل بحري لافتا لأهمية الزيارة كدافع لهم لتقديم مزيد من الخدمات لمواطني بحري متمنيا ان تنجح القوات المسلحة والقوات المساندة في القضاء على المليشيا المتمردة وتحرير كامل بحري و أن يعود المواطنون الي ديارهم. من جهته أوضح الأمين العام الحكم المحلي ايهاب هاشم ان زيارة وفد وزارة الحكم الاتحادي لولاية الخرطوم حققت نتائج إيجابية تعرف من خلالها الوفد على حجم التحديات التي تواجه حكومة الولاية في ادارة شئون الخدمات في ظل الحرب والادوار المهمة التي تقوم بها. وكيل ديوان وزارة الحكم الاتحادي أثنى على تجربة ولاية الخرطوم بتخصيص نوافذ لكل محلياتها لأجل خدمة المواطنين وهي تجربة تستحق الدعم ومساعدة الولاية في تجاوز التعقيدات الملازمة لعملية تقديم الخدمات وتعهد بان تعمل وزارته مع الوزارات الاتحادية علي دعم ولاية الخرطوم التي فقدت مواردها المالية بسبب الحرب.

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