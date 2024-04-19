وزير الصحة: فرق التحصين استطاعت ايصال ادوية لدارفور تكفى لشهرين

د. هيثم وزير الصحة المكلف امتدح وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم ، فرق التحصين الموسع وقال سيتم منحها وسام الإنجاز وذلك لأنها استطاعت إيصال مساعدات الطبية و امصال و ادوية لدارفور تكفي لمدة شهرين عن طريقي الدبة لمناطق شمال دارفور و ولايتي وسط وغرب دارفور والطويشة لمناطق شرق وجنوب دارفور. وقال إن تأمين وصول الإمدادات الطبية وحماية الفرق الصحية هي مسؤولية وزارة الصحة الإتحادية و آلياتها التي يهمها أمر المواطن السوداني في بقعة من البلاد، مناديا بضرورة فتح المسارات مشيرا إلى تأثر التغطية الصحية خلال الأربع أشهر الأول من الحرب، مؤكدا عودة الخدمة بنسبة ٨٠- ٩٠% . وأشار فى المؤتمر الصحفى الذي انعقد اليوم بفندق كورال الى التنسيق مع الإدارات الأهلية و ولاة دارفور لإيصال اللقاحات والمساعدات الدوائية. سونا

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