مشاد: هذا الأمر تحدي واضح للدولة!

قالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأنها تحذر من مغبة تمادي بعض المكونات السياسية السودانية التي تنشط خارجياً في عقد لقاءات ما يعد تعدي سافر على السيادة الوطنية للبلاد. – تحركات القوى السياسية في عدد من الدول بكل أريحية واجتماعاتها مع المجتمع الدول لبحث شرعية جديدة للمليشيا هو تحدي واضح للدولة. الجزيرة – السودان

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