سوق الابيض يصدر اكثر من عشرين الف طنا من المحاصيل

بلغت جملة المحاصيل المختلفة التى تم تصديرها خلال الربع الاول من العام ٢٠٢٤م من سوق محصولات الأبيض 20 ألف و143 طنا.
صرح بذلك (لسونا) الاستاذ حسن باب الرحمة المدير التنفيذى لسوق محصولات الأبيض موضحاً بأن هذه المحاصيل تم تصديرها لعدد من الأسواق العالمية و شملت الفول المقشور الكركدى السمسم حب البطيخ واصماغ الهشاب الطلح
مشيراً إلى الميزات النسبية والتفضيلية للمحصولات النقدية بالولاية.
وكشف عن استقبال السوق حالياً لكميات من المحاصيل الواردة من مناطق الإنتاج مؤكدا على وضع تدابير محكمة منعا للتهريب.
سونا
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