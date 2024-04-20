اللواء 43مشاة باروما يكرم المتفوقين بشهادة الاساس بالمحلية

شهد مدير عام وزارة التربية والتوجيه الوزير المكلف ولاية كسلا الاستاذ ماهر الحسين امس بمباني قيادة الفرقة 11 مشاة رئاسة اللواء 43 مشاة اروما برنامج تكريم التلاميذ المتفوقين فى المرحلة الابتدائية للعام 2020 – 2023 بحضور الاستاذ ابوالقاسم محمد الامين مدير عام المرحلة الابتدائية بالولاية والاستاذ صلاح بابكر مدير المرحلة المتوسطة بالولاية و مدير المرحلة الابتدائية لمحلية كسلا وسط استقبال مشرف من قيادات محلية ريفى اروما يتقدمهم منظم البرنامج العميد دكتورامير الطيب قائد اللواء 43 مشاة اروما والمدير التنفيذى محلية اروما الاستاذ خالد عبدالرحمن والاستاذ محمد طاهر يونس مدير المرحلة الابتدائية اروما والاستاذاحمد حمد المقدم مدير المرحلة المتوسطة اروما وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والأهلية والشعبية ومعلمى ومعلمات واسر المتفوقين . واعرب ماهرالمدير العام الوزير المكلف عن سعادته للجهد الكبير والاهتمام بعملية التعليم على مستوى المحلية متمنيا أن يستمر هذا التعاون بين إدارة التعليم وقيادة اللواء 43 مشاة . وحيا ماهرالقوات المسلحة والانتصارات المتتالية وتطهير ارض الوطن من دنس الخونه والماجورين مشيدا بإدارة التعليم واسر المتفوقين بالمنطقة ومشيرا الى النجاح والتفوق يدل على اهتمام القائمين بأمر التعليم بالمحلية وخص بالتهنئة اسر المتفوقين الذين بلغ عددهم 14 طالبا وطالبه 10 منهم من منطقة تنديلاى و4 من اروما .

وأحرزت الطالبة فاطمة عبدالقادر مجموع 267 من مدرسة دقنه الابتدائية بنات الأولى على مستوى محلية اروما وجميع المتفوقين أحرزوا مجاميع كبيره فوق 200 هذا إن دل يدل على نهضة المنطقة فى التعليم وشكر قيادة اللواء 43 مشاة على التكريم ودورهم فى المسؤولية الاجتماعية خلال عملها الذى تقوم به لارثاء العمل الخيري ودعم الفضيلة فيه وتنمية المجتمع وفق الظروف المتاحة بالرغم من ظرف الحرب . وتم في ختام البرنامج تكريم المتفوقين والمعلمين والمعلمات والقيادات التى أسهمت فى النجاح الذى يحسب على أهل المحلية .

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