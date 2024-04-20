ما بين موقف يتخذ؛ وقناعة تتأصل، تتحدد خطواتنا التالية، قد تلهمنا خطواتنا الماضية بشيء من البصيرة، وقد تمر مرورا عابرا، ولكن التالية لا يجب أن تقع في تموضع تململ المواقف، وهلامية القناعات، لأن في ذلك خطر جسيم، والسؤال: من يستطيع أن يحكم ذلك كله، ويصهره بما يخدم مصالحه، ومصالح الآخرين من حوله؟ هنا المعادلة تعلن حقيقتها؛ وحقيقتها تلك الرؤية التي يقيمها صانع الحدث، بما تؤول إليه من نتائج، ويفترض ألا تكون مخيبة للآمال، بعدما اختمرت في ذاكرته، وسلمها تذكرة الشروع نحو التحقق.

في الخطوات التالية؛ وانطلاقا من هذه المواقف والقناعات التي نسقطها على تقييماتنا للأحداث، يمكن أن تتبين لنا بعض الخطوات التي نأخذ بها، لنعزز من الحصول على نتائج أفضل، أو أن نقلل من مستويات الخسارة المتوقعة للنتائج، ومعنى هذا لا يمكن الجزم المطلق على أن نتائج الاشتغالات التي سوف نقوم بها مضمونة بصورة مطلقة، حيث تبقى النسبية قائمة في النتائج، ولكن لأننا مجبولون على الطمع، وعلى عدم المواقفة على أي خسارة قد تحدث، فإننا نسعى وبكل جهد ألا نسمح بحدوث خسارة واحدة، ولو بسيطة، وهذا كله من الفطرة البشرية، التي تحرص على الاستحواذ الكامل لكل ما نريد، مع أن الفاقد قد يكون قليلا، ولا يستحق العناء، ولكن؛ كما قلت؛ هذه فطرة بشرية لا يمكن تجاوزها عند الحديث عن هذه العلاقة القائمة بيننا كبشر، وبين ما نطمح أن نصل إليه أو ما نريده من الطرف الآخر. هنا؛ كما أرى؛ ثمة علاقة قائمة بين الخطوتين (الماضية والتالية) وهذه العلاقة تحددها مستويات المواقف والقناعات التي نتحدث عنها في هذه المناقشة،

ومن ذلك فقد تلهمنا الخطوة التي ولت بشيء من التأكيدات على أن السير وفق هذه الخطوات قد توصلنا إلى مستويات معينة من الرضى، وذلك بناء على النتائج المتحققة على الواقع، ولكن لأننا لم نصل إلى كثير من القناعة حيال ذلك، فإنه –في المقابل– لن نصل إلى اتخاذ شيء من المواقف التي تؤكد هذه القناعة التي تحصلنا عليها، ولذلك من هذه النقطة نبدأ في الخطوة التالية، والخطوة التالية؛ قد تكون معززة بشيء مما تحصل من قناعات، ولكنها لن تصل إلى مستوى من الإشباعات لمستويات المواقف، وهذه إشكالية نوعية، ويعاني منها الكثير من الناس، وهي ليست مسألة ميكانيكية يمكن معالجتها بالتدريب؛ على سبيل المثال؛ وإنما تذهب أكثر من المسألة الفطرية «الذاتية» ومن هنا أيضا يتفاوت الناس في كثير من اشتغالاتهم في الحياة، فالنجاح المبهر الذي يحققه فلان من الناس في عمل ما، ولا يحققه آخر،

هو عائد بالضرورة إلى هذه المسألة، والحياة مليئة بالأمثلة، سواء على المستوى الفردي، أو على المستوى الجمعي.قد تقيم مجمل الخطوات الماضية؛ على أنها لأخذ العبرة فقط، ولم تعد تمثل أهمية كبرى إلا بقدر الأثر الذي تركته على الواقع، وقد يكون هذا الأثر مهما إلى درجة كبيرة، ولكن طواه الماضي، ومع ذلك فإن ماهية الأحداث يحددها صاحب الحدث وصانعه، نعم؛ قد يشاركه التقييم المحيطون حوله، ولكنهم لن يتمكنوا من حقيقته المطلقة كصاحبه، ولذلك تحدث التنظيرات الكثيرة لكل الأحداث التي تكون، وقد ترفع قيمها، وقد تخفض؛ وذلك بناء على وعي المتحدث، وقناعاته، ومدى فهمه، ولعل تداخل المواقف والقناعات في تقييم نتائج الأحداث هو من الإشكاليات الموضوعية للتقييم.

أحمد سالم الفلاحي – جريدة عمان

