حرب السودان .. مالك عقار الأمين يلتقي العام لمجلس الكنائس العالمي

مالك عقار التقى نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي بمدينة بورتسودان ويناقش معه سبل إحلال السلام بالبلاد وكيفية إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. الجزيرة – السودان

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