اردول: ندين بأشد العبارات إستباحة قرى أهلنا في جبل الدائر ومنطقة الموريب

ندين بأشد العبارات إستباحة قرى أهلنا في جبل الدائر ومنطقة الموريب بالمنطقة الشرقية وخاصة قرى كملة وسدرة والموريب واللبانة وقردود نچامة وعدد من القرى بواسطة مليشيا الجنجويد وقتل العشرات وإصابة عدد كبير من المواطنين، وحرق ونهب المواشي والممتلكات، هذه جرائم ضد الإنسانية لن تفلتوا من الملاحقة الميدانية والمحلية والدولية وستعاقبون عليها في القريب العاجل، نعلم أسماء القادة الذين حرضوا ومن نقلوا التعليمات ومن نفذوا المذابح، لن تجعل منكم هذه الأحداث أبطال وعليكم ستدور الدوائر .

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