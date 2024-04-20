أعضاء بارزون في الكونغرس يمهلون الرئيس الأمريكي جو بايدن 120 يوماً لفرض عقوبات علي قائد مليشيا التمرد السريع حميدتي .. • الأعضاء المذكورون هم رؤوساء لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي .. الطلب يشمل أيضاً فحص شبكة الداعميين لمليشيا التمرد وفرض عقوبات عليهم وفقاً لقانون ماغنسكي لحقوق الإنسان .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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