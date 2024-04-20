الأهلي يوقف الهزائم المصرية في معقل مازيمبي

مازيمبي

تجنب الأهلي المصري، الخسارة أمام مضيفه مازيمبي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز مازيمبي على جميع منافسيه من الفرق المصرية على ملعبه الحالي الذي تم افتتاحه عام 2012، واستضاف مباريات الفريق الكونغولي منذ ذلك التاريخ.ولم يستطع أي فريق مصري هز شباك مازيمبي في عقر داره بما فيهم الأهلي بعدما تعادل في لقاء اليوم.وشهدت نسخة دوري أبطال أفريقيا 2012، مواجهتين بمرحلة المجموعات لمازيمبي ضد عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وفاز مازيمبي على ملعبه أمام الزمالك بنتيجة 2-0، كما تغلب على الأهلي بنفس النتيجة.وانتصر مازيمبي على الزمالك بنتيجة 1-0 بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2014، كما تغلب الفريق الكونغولي على سموحة بنفس النتيجة بدور المجموعات لنسخة 2015 بدوري الأبطال.

وتغلب مازيمبي على الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في مرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2019، ثم فاز على الزمالك 3-0 في مجموعات دوري الأبطال 2020.وخسر بيراميدز أمام مازيمبي في ملعب الأخير بنتيجة 0-2 في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية 2022، كما خسر في النسخة الحالية 0-3 في دور المجموعات بدوري الأبطال.

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