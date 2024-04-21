انفعال أحمد السعدني في جنازة والده.. عمرو أديب: أقل حاجة يعملها.. عارف يعني إيه أبوك ميت!

علق الإعلامي عمرو أديب، على تزاحم مجموعة من الأشخاص لتصوير لحظة دفن الفنان الراحل صلاح السعدني، في مقابر الأسرة بطريق الواحات، وانفعال نجله الفنان أحمد السعدني.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «تزاحم المصورين أثناء الدفن ظاهرة بايخة وغير مهذبة وتفتقر إلى الذوق والرحمة، وأصبحت آفة في المجتمع المصري».

وأشار إلى أن تلك الظاهرة مسيئة للإعلام والصحافة، منوهًا أن «هذا الموقف المتكرر في جنازات وعزاءات المشاهير شيء مرعب».

ونوه أن أغلب هؤلاء المصورين ليسوا صحفيين بل قادمين من مواقع مجهولة لعمل «تريند»، مضيفًا: «لو في تغطية صحفية متكنش بالشكل ده، الناس مش عارفة تتنفس، حط نفسك مكانه وتخيل لو أمك أو أبوك ميت».

واستنكر المتداول على مواقع التواصل بشأن سباب أحمد السعدني، معقبًا: «يشتم!.. ده أقل حاجة يعملها، أنت عارف يعني إيه أبوك ميت؟! أين المجلس الأعلى للإعلام؟ هذه صورة مهينة للإعلام المصري».

وغيب الموت الفنان صلاح السعدني، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، وشُيِّع جثمانه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وسيطرت حالة من الغضب على أحمد نجل الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي أصيب بحالة من الانهيار أثناء مرافقته لجثمان والده إلى مقابر العائلة بطريق الواحات، ورفض أن يتم التقاط صورًا له وهو في هذه الحالة.

وتدخل محمد إمام وطلب من وسائل الإعلام عدم تصوير صديقة أثناء بكائه على رحيل والده، وذلك بعد انفعال السعدني على المصورين.

الشروق نيوز