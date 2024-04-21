مدير شرطة ولاية كسلا المكلف يشهد الطابور الشهري لشرطة الولاية

أكد العميد شرطة /ابراهيم عبد الله محمد طاهر مدير شرطة ولاية كسلا* *(المكلف)* علي قوة تماسك شرطة ولاية كسلا . داعياً القوة الي اخلاص النيه في العمل وتقوي الله وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وضرورة تأهيل الفرد لنفسه للإرتقاء بالعمل . واشاد بأداء شرطة الولاية خلال المرحلة السابقة لشهر رمضان المعظم واعياد الفطر المبارك . جاء ذلك لدي تفقده الطابور الشهري لقوة رئاسة شرطة ولاية كسلا بحضور مدير دائرة الشؤون العامه ومدير دائرة الجنايات. ومن خلال الطابور تم تكريم عدد من صف الضباط المميزين في الأداء المهني والانضباط . المكتب الصحفي للشرطة

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