الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بُعد

الصين أطلقت الصين، الأحد، قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بعد إلى الفضاء، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الاصطناعية، في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي (ياوقان-42 02) في الساعة 7:45 صباحاً (بتوقيت بكين) على متن الصاروخ الناقل من طراز «لونغ مارش-2 دي»، وأرسل إلى المدار المحدد له مسبقاً. صحيفة الخليج

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