ما وراء تفاعل الجماهير بانتصارات الهجانة في كردفان

اذكر في طابور التمام في التسعينيات وفي قيادة الفرقة (14) مشاه بالدلنج، كان يطل علينا عمنا حضرة صول سر الختم – عمك السر – او حضرة صول قائلاً هجانة – وكنا شبان ممشوقي القوام بكامل زينا العسكري وتسليحنا (بالجيم ثري) وبمرتب حربي كامل، كنا مجندين في الخدمة الوطنية وضمن قوات النخبة ( طابور السونكي) الخاص في الهجانة، نردد خلفه – ويمتد في الجسم قشعريرة قائلين فوووق فووووق فوووق ، وهو يكرر هجانة ،فنقول فوووق -فوووق، وهكذا حتى يرفع التمام لقائد الطابور الضابط العظيم ….

الهجانة بالنسبة للكردفانيين هي رمزية الآباء وهي إمتداد للجسارة في معركة شيكان والتي هزم فيها جيش هكس باشا شر هزيمة، وهي كرايا المك آدم أمدبالو التي لجأ اليها المهدي عندما هم بالتخلص من الاحتلال التركي ، وهي جبال قدير ومملكة تقلي وهي تمهيد للتقدم أمام نحو الخرطوم، وقطع رأس غردون باشا.

الهجانة هي رمال كردفان وجبال النوبة وسهول دار حمر ووديان الكبابيش والكواهلة وغيرهم، يفديها ويتفاعل معها سكانها لانها الرابط والرمز القومي الذي يجتمعون عنده ، ليست الهجانة بمجرد قوة عسكرية في كردفان، إنما رمز للبطولة والبسالة والوطنية .

مبارك أردول