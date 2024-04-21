الجيش السوداني ينعي مهدي بابو نمر

القياده العامه للقوات المسلحة

الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م

نعي وإحتساب

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

ينعى السيد رئيس مجلس السيادة القائدالعام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وأعضاء هيئة القيادة وجميع منسوبي القوات المسلحة عند الله تعالى، الفريق الركن مهدي بابو نمر الذي انتقل إلي جوار ربه بالقاهرة فجر الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ م .

إلتحق المغفور له بالكلية الحربية عام ١/١/ ١٩٦٢م ضمن ضباط الدفعة ( ١٣ ) كلية حربية ، وقد عمل في مختلف تشكيلات ووحدات القوات المسلحة ، كما تقلد العديد من المناصب القيادية بالقوات المسلحة حتي تقلد منصب رئيس هيئة الأركان في مطلع العام ١٩٨٩م.

كان الفقيد نموذجا فذا للقيادة العسكرية ووضع بصماته علي العديد من القيادات والتشكيلات والوحدات التي قادها بكفائة .

اصدق التعازي لذويه ولكافة بطون قبيلة المسيرية على وجه الخصوص سائلين المولى أن ينزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين.

“إنا لله إنا إليه راجعون”

مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة