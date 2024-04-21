اللواء معاش الازرق يتسلم مهامه رسميا واليا مكلفا لولاية كسلا

جرت بامانة حكومة ولاية كسلا اجراءات التسليم والتسلم بين والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق حمد الازرق والوالي السابق للولاية الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن بحضور اعضاء لجنة امن الولاية.

وقدم الوالي السابق التهنئة للا زرق بمناسبة اختياره من قبل القيادة العليا للدولة لتوالي مهام الولاية للفترة المقبلة. واشاد الوالي السابق بجهود ودور لجنة امن الولاية وتناغمها وانسجامها الامر الذي انعكس ايجابا في استقرار الاوضاع الامنية بالولاية منوها الى الدعم الكبير الذي قدم لكافة النازحين من مختلف الولاية الذين اختاروا ولاية كسلا مكانا لاستقرارهم. ودعا محمد موسى المواطنين لدحض الشائعات وعدم التعامل معها اضافة الى التآخي والتماسك وترابط النسيج الاجتماعي مبديا عفوه الكامل لكل من كتب او نسب اليه اقوالا او افعال دون وجه حق او بغرض تشويه السمعة مؤكدا في ذات الوقت انه سيظل جنديا من جنود الوطن مدافعا عن الارض والعرض متي ماطلب منه ذلك.

من جانبه عبر الازرق عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها الوالي السابق وماقدمه من انجازات وعمل دوؤب داعيا له بالتوفيق فيما هو مقبل عليه مستقبلا. واكد بان مسالة الامن واستتبابه ستكون من اولى الاولويات وفي المقام الاول من خلال التنسيق مع لجنة امن الولاية اضافة الى الاهتمام بالنفرة الشعبية والاستنفار والمقاومة الشعبية منوها الى عدم الاهتمام بهذا الجانب والتصدي للمخاطر سيجعل الولاية خلافا علي ماهي عليه. واضاف باننا سنتشاور وسنتفاكر حول كل قضايا المواطنين فيما يلي خدماتهم ومعاشهم واستتباب الامن الاجتماعي والسايسي حتى تكون الولاية في مصاف الولايات المستقرة علاوة على الاهتمام بتقديم الدعم والسند للنازحين بالولاية. وعقب مراسم التسليم والتسلم عقد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق اجتماعا مع لجنة امن الولاية تناول من خلاله كافة الجوانب المتعلقة بالامن على مستوى الولاية.

سونا