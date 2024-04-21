الموارد المعدنية تكشف حصيلة أرقام صادر الذهب للربع الأول من العام الحالي

كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن تقرير صادر الذهب للربع الأول من هذا العام والذي تجاوز قيمته (٤٢٨) مليون دولارا وتم توريدها لبنك السودان المركزي.

وأكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الاستاذ محمد طاهر عمر، بأن السياسات الأخيرة التي اتخذتها الشركة كان لها الأثر الكبير في تحفيز عملية الصادر وفقا لسونا.

وأشار إلى أن الشركة تتوقع بنهاية هذا العام أن يصل صادر الذهب الى ٢ مليار و١٨٢ مليون دولارا.

وزف المدير العام للشركة هذا النجاح الكبير للشعب السوداني لبث بوادر الأمل في ظل الظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الصادر المهندس ايمن علي حامد، بأن الشركة إستطاعت في فترة الربع الأول أن تتجاوز (٧) طنا و(٦٢٦) كيلو، معتبرا هذه الكمية طفرة في صادر الذهب الحر.

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