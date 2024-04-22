مستشار حكومة الشمالية يمتدح إسهامات المراة في معركة الكرامة

شهد مستشار حكومة الولاية الشمالية اللواء كمال موسي والمدير التنفيذي لمحلية البرقيق الأستاذ عباس عبدالعزيز وعدد من القيادات العسكرية والمقاومة الشعبية والقيادات المجتمعية والمواطنين شهدوا أمس بمنطقة شبة بحزيرة بدين بمحلية البرقيق إحتفال تخريج مستنفرات معسكر الشهيد حسام الدين عبد الله وحيا مستشار حكومة الولاية الشمالية لدي مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة تضحيات ومجاهدات مواطن البرقيق ودعمه وإسناده للقوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة ضد المتمردين والعملاء والمرتزقة والمأجورين.

كما إمتدح إسهامات المرأة السودانية في معركة الكرامة.

وأكد أن الولاية الشمالية جاهزة بقواتها النظامية والمقاومة الشعبية والمستنفرين والمستنفرات للتصدي لكافة أشكال الاستهداف علي أمن وإستقرار الولاية. وأشار الى أن إنسان الشمال لايعرف لغة البندقية بل يعرف لغة العلم والتعليم وقيم المحبة والتسامح والتعايش السلمي. ودعا الى توحيد الجبهة الداخلية ورفع الحس الامني والتبليغ عن الخلايا النائمة. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لمحلية البرقيق بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة التعبئة والإستنفار بالمحلية ودعمها وإسنادها المتواصل للقوات المسلحة وتدريب الشباب والقادرين علي حمل السلاح دفاعا عن الارض والعرض الي ذلك حيا نائب رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية اللواء دكتور عبد الرحمن أحمد فقيري منطقة شبة بحزيرة بدين ومجاهداتها وتضحياتها لمسيرة الجهاد والاستشهاد بالبلاد كما أشاد بالعروض العسكرية التي قدمت من قبل المستنفرات . وقال انها تدل على قوة العزيمة والارادة ومدي الجاهزية لحماية الارض والعرض. وقال إن المقاومة الشعبية بالولاية أعدت العدة لمجابهة كافة التحديات وتسخير الامكانيات وتوحيد الجبهة الداخلية وبناء مقاومة شعبية مسؤولة تنبع من القواعد بدورها . أكدت رئيس اللجنة العليا للمرأة لدعم واسناد القوات المسلحة بالشمالية الاستاذة بسمات شريف مواصلة جهود المرأة ودعمها للقوات المسلحة والزود عن حياض الدين والوطن مشيرة إلى أن السودان سيظل مستهدفا لما به من خيرات ونعم كبيرة في باطن الارض وخارجها هذا وكان قد تحدث في الاحتفال ممثل المقاومة الشعبية بمنطقة شبة الاستاذ عبد الخالق محمد سعيد وممثل المقاومة الشعبية بحزيرة بدين الاستاذ اسماعيل صبار مؤكدين علي ضرورة فتح المزيد من معسكرات الكرامة لتدريب الشباب والقادرين علي حمل السلاح من أجل الدفاع عن العقيدة والوطن.

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