ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة المصرية لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات، بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب. أمكن تحديد المذكورة وضبطها، وبحوزتها (هاتفى محمول «بفحصهما تبين احتواء أحدهما على الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامى»- جهاز تابلت)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصري اليوم

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