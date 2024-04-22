أمانة جدة تضبط موقعاً لإعادة تدوير البيض الفاسد بحي الفيصلية – صور

ضبطت أمانة محافظة جدة، موقعاً مخالفاً بحي الفيصلية لتخزين البيض الفاسد، حيث يجري فيه إعادة تدوير البيض وتغليفه بمسميات تجارية، وذلك تمهيداً لتوزيعه على الأسواق والمحال التجارية.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين، أسفرت عن ضبط موقع استغلته عمالة لإعادة تدوير البيض الفاسد وتنظيفه بأدوات غير صالحة ووضع تواريخ جديدة عليه ومن ثم إعادة توزيعه مرة أخرى على المطاعم والمحال التجارية.وبينت الأمانة، أنه تم إتلاف ما يزيد على 72 ألف بيضة فاسدة يقدر وزنها بنحو 30 طناً، كانت معدة للفرز والبيع، وتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

يأتي ذلك ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الأمانة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

جريدة المدينة