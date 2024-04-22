الجزائر تتجاوز نيجيريا وتصنّف ثالث أهم اقتصاد إفريقي

وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدولي، تم تصنيف الاقتصاد الجزائري كثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا لعام 2024، بينما يتوقع أن تفقد نيجيريا مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في القارة لصالح الجزائر، وذلك بعد عقد من النمو البطيء والضغوط التضخمية وتراجع قيمة الدينار.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن جنوب إفريقيا ومصر والجزائر ستكون لها الأداء الأكثر ديناميكية في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة. بينما ستظل نيجيريا في المركز الرابع.

وتشير هذه التوقعات إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر سيبلغ حوالي 266.78 مليار دولار في عام 2024، مما يعزز مكانتها كإحدى الاقتصاديات الرئيسية في القارة الإفريقية.

على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصادات الأفريقية، فإن توقعات صندوق النقد الدولي مستقرة، وتتوقع استمرار تصدر جنوب إفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا قائمة الاقتصاديات الرئيسية في إفريقيا حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن يكون الناتج الداخلي الإجمالي لهذه الدول الأربعة الأكبر.

ووفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي، فإن جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في إفريقيا، ستصبح أكبر اقتصادا في إفريقيا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 373 مليار دولار، وهو المركز الذي يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ به حتى عام 2027.

بالمقابل، فإن الجزائر ترتقي للمرتبة الثالثة كثالث أهم اقتصاد قاريا، حيث تشير المؤشرات الخاصة بالصندوق إلى توقّع نسبة نمو بنحو 3.8 بالمائة في 2024.

بالمقابل، قدّر الصندوق في تقديرات محيّنة، الناتج الداخلي الخام بالسعر الجاري، بحوالي 266.78 مليار دولار، بينما قدّر الناتج حسب الفرد بـ 5720 دولار.

في نفس السياق، قدّر صندوق النقد الدولي، الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تعادل القوة الشرائية بنحو 768.52 مليار دولار دولي، أما حصة الناتج الداخلي الخام الجزائري تعادل القوة الشرائية دوليا، فإنه يبلغ 0.41 بالمائة.

من جانب آخر، قدّر صندوق النقد الدولي نسب التضخم بمتوسط سعر الاستهلاك بـ 7.6 بالمائة وبنحو 7 بالمائة نهاية الفترة، بينما قدّر نسبة البطالة بـ 11.4 بالمائة، بينما يتوقّع أن يصبح ناتج الحساب الجاري إيجابيا في 2024 في حدود 0.362 مليار دولار و0.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما تقدّر الديون العمومية بنحو 46.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

الخبر الجزائرية