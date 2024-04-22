استقرار «بيتكوين» عند 65 ألف دولار بعد التنصيف

استقر سعر عملة «بيتكوين» عند حاجز 65 ألف دولار، وذلك بعد يوم من إتمام عملية التنصيف الرابعة في تاريخها.
ويتوقع المحللون، أن يشكل التنصيف دافعاً إيجابياً لسعر «بيتكوين» في ظل ارتفاع الطلب عليها خاصة من مؤسسات الاستثمار الدولية.
ودخلت في 20 من أبريل الجاري، عملية تنصيف عملة «بيتكوين» حيز التنفيذ بنجاح للمرة الرابعة في تاريخها. وتخفض هذه العملية المكافآت الممنوحة لمعدني «بيتكوين» إلى النصف بهدف الحفاظ على استقرار العملة مع تراجع المعروض منها واستمرار الطلب.
وكانت المكافآت في العام 2009 تصل إلى 50 عملة «بيتكوين»، أما مع دخول التنصيف حيز التنفيذ أصبحت المكافآت اليوم للمعدنين عند 3.25 عملات. وستكون شركات التعدين تحت المراقبة حيث ستتعرض لضغوط كبيرة بسبب تراجع مكافآتها.
صحيفة البيان
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