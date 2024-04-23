موقف موسى هلال يجب أن يسجل في دفاتر التاريخ

موقف الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد السودانية، ورئيس مجلس الصحوة الثوري لم يكن بغريب علينا ولا جديد فالشيخ موسى هلال قد وقعنا معه قبل عشرة أعوام مذكرة تفاهم كنت في جانب الحركة الشعبيّة مسؤلاً للتواصل مع الشيخ موسى ومن دامرته بمستريحة، كانت المذكرة حول انهاء الحروب وقيام دولة المواطنة بلا تمييز ، وقد احتفظنا بتواصل معه حتى بعد اندلاع الحرب ، الشيخ موسى موقفه الذي أعلنه اليوم بالوقوف بجانب موسسات الدولة الوطنية ودعم القوات المسلحة هو موقف نشيد به ونشترك معه فيه ، هو موقف يجب أن يسجل في دفاتر التاريخ عندما هم الكثيرين للانقضاض على الدولة وتجريف مؤسساتها ونهب وتشريد شعبها ، الي الامام شيخ موسى حتى نلتقي في فضاءات الوطن .

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