للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر

أوضحت وزارة الداخلية القطرية شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة، وذلك على حسابها الرسمي بمنصة إكس .
والشروط العامة هي :
1- ألا يزيد سن الابن عن 25 سنة
2- أن تكون الابنة غير متزوجة
3- أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (6 – 18) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها)
4- أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدة إقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد
بالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي:
أن يكون لدي الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال موثق بعقد العمل
بالنسبة للقطاع الخاص:
1- أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية غير العمالية، وموثقة بعقد العمل
2- ألا يقل راتب الموظف عن (10000) ريال أو (6000) ريال، مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش2 .
الشرق القطرية
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