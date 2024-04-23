للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر

الدوحة - قطر

أوضحت وزارة الداخلية القطرية شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة، وذلك على حسابها الرسمي بمنصة إكس .

والشروط العامة هي :

1- ألا يزيد سن الابن عن 25 سنة

2- أن تكون الابنة غير متزوجة

3- أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (6 – 18) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها)

4- أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدة إقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد

بالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي:

أن يكون لدي الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال موثق بعقد العمل

بالنسبة للقطاع الخاص:

1- أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية غير العمالية، وموثقة بعقد العمل

2- ألا يقل راتب الموظف عن (10000) ريال أو (6000) ريال، مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش2 .

الشرق القطرية