إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن إيران ليس لديها أي خطط للرد على ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية بوسط إيران .
وقال المتحدث ناصر كنعاني اليوم الاثنين “الواقعة كانت مناورة مضللة ولا تستحق الذكر.وبالتالي لن نلاحقها أكثر من ذلك”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضاف المتحدث أن التحرك كان عديم الأهمية إلى حد أن الإسرائيليين أنفسهم لم يرغبوا في إعلان المسؤولية عنه.
وقال كنعاني إن إيران لا ترغب في تصعيد التوترات في المنطقة ، لكن سترد على أي عدوان آخر من جانب إسرائيل.
الإمارات اليوم
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