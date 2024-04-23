موسي هلال يستغرب على الذين يتحدثون عن محاربة دولة 56

استغرب الشيخ موسي هلال رئيس مجلس الصحوة دعوات التمرد بمحاربة دولة 56، مشيرا إلى ان هؤلاء لايدرون ماهي دولة 56 التي تمثل رموز السودان مثل الزعيم الأزهري والمحجوب وعبد الله خليل وغيرهم من رموز السودان الوطنيين الذين حاربوا الاستعمار وحققوا الاستقرار رواد الاستقلال.
وجدد شيخ موسي لدي مخاطبته حشدا شعبيا كبيرا بمنطقة ابوصم، وقوفهم خلف القوات المسلحة وان الوطن يجب أن ندافع عنه بكل قوة ،مشيرا الي ان عدد كبير من القبائل بدارفور أكدوا له أهمية العمل في الحفاظ علي الدولة حتي يتحقق الاستقرار ويعم السلام.
واستنكر شيخ موسي بعض الممارسات السالبة التي يمارسها بعض منتسبي التمرد بمنطقة غرة التي اسست علي القرآن وتعاليمه الا ان البعض أصبح يمارس فيها اشياء لايمكن القبول بها ولهذا سنعمل علي محاريتها ومحاربة كل من يسهم في نشر الفاحشة بكل مناطقنا . وأشار الي ان وحدة الصف وتقوية النسيج الاجتماعي أمرا مهما مؤكدا ترحيبهم بمن يدعم محلس الصحوة او الذين يختلفون معه لان الأمر أمر وطن والسودان بلدنا جميعا.
سونا
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