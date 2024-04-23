بيان من قيادة الفرقة الثالثة مشاة

درون - ارشيف

بحمد الله و توفيقه افادت غرف السيطره والرصد بقدوم طائره مسيره قادمه من اتجاه الجنوب الي الشمال وتم تنوير جهات الاختصاص بذلك ٠

وعند دخول المسيره المعاديه في حدود قيادة الفرقة تم التعامل معها من قبل المضادات الارضيه و بحمد الله تم تدمير عبواتها المتفجره جوا وسقطت باقي الاجزاء في جزء من مباني مطار الفرقة دون أن تسبب اي اضرار او اصابات بالارواح او المعدات

بعد حوالي ساعة من تدمير الاولي تم الاعلان عن رصد مسيره معاديه ثانيه وكذلك تم التعامل معها بالمضات الجويه و الارضيه تم تدمير و اصابه العبوات المتفجره جوا و سقطت أجزاء منها ايضا حول مباني المطار دون ان تسبب اي اضرار او اصابات بالارواح و المعدات ٠

ونؤكد ان الرصد والانذار المبكر و المتقدم من غرف التحكم و السيطره ادي الي التعامل السريع من قبل الاسلحة و المضادات الارضيه و الجويه و ذلك أدى الي منع حدوث اي اضرار بفضل الله تعالى و يقظة قوات قيادة الفرقة الثالثة مشاة ٠

كما نطمئن جميع المواطنين بمدينة شندي و المنطقة أان جميع قوات الفرقة الثالثة مشاه وكل الاجهزه الامنية و كذلك قواتنا المتقدمة نحو نظافة منطقة الجيلي في كامل الاستعداد القتالي لحماية المنطقة بل و التقدم بثبات لاكمال مهامها لنظافة منطقة المصفاة من المليشيات و المرتزقه بنصرا من الله و فتحا قريب ٠

كما نؤكد ليس هنالك ما يدعو لإغلاق الاسواق او تعطيل العمل بالمدينه وأن الأوضاع بقيادة الفرقة الثالثة و مدينة شندي تسير بصوره طبيعيه ٠

الله اكبر ٠٠٠

انها معركة جيش و شعب لعزة وكرامة السودان ٠

الإعلام الحربي