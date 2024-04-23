رانيا يوسف تكشف عن ارتباطها بشخص مطلق

كشف الفنانة رانيا يوسف، عن مفاجأة بشأن دخولها قصة حب جديدة، موضحة أنها تعيش الفترة الحالية حالة من الإعجاب المتبادل مع شخص ما، مضيفة: «ما زال مجرد إعجاب ولكن عندي أمل فيه».

وتحدثت «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، عن مواصفات حبيبها، قائلة: «هو شخص متواضع ومكافح جدًا وأب جدًا لأبنه وهو مطلق.. رغم الانفصال لكنه مازال صديق لطليقته وعلاقته مع طليقته صحية جدًا».

وأشارت إلى أن هذا الشخص يكبرها سنًا بـ4 سنوات فقط، موضحة أنه من المواصفات التي ترفضها في شريك حياتها هو «البخل»، وهو الذي يشمل بخل في الوقت والمسئولية والإحساس والعواطف والكلام.

وأوضحت أنها لن ترتدي فستان فرح زواجها من هذا الشخص، مشددة على أنها شخصية كارهة لفساتين الأفراح وتكره كل هذا «الشو» الذي يكون أمام الجميع، منوهة إلى أن التفاصيل الصغيرة هي التي تكشف شريك حياتها، بداية من طريقة تعامله مع حارس العقار وسائق السيارة وأي فرد في الشارع والبسطاء من المواطنين.

الوطن نيوز