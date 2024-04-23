تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه

منتخب السودان

ارتفعت وتيرة تحضيرات صقور الجديان من خلال التدريبات التي يجريها بملعب مقر الشباب في الطائف، حيث أجرى المنتخب عصر أمس، مراناً قوياً وحماسياً، أشرف عليه الغاني كواسي أبياه وطاقمه المعاون، وبلغ التمرين ذروته من خلال المنافسة القوية بين الفرق الثالث التي تم تقسيمها، ونجح فريق كرشوم في كسب الجولة الأخيرة بالضربات الترجيحية. وستتواصل التحضيرات ويؤدي منتخبنا مرانه عصر اليوم بذات الملعب.

قال مدرب الاحمال إيهاب أبو إدريس، ان اللاعبين وصلوا قمة الجاهزية البدنية وتحملوا التمارين بروح وجدية مما كان له الأثر الإيجابي في الوصول إلى هذه المرحلة من الجاهزية والتي ستكون عامل نجاح في الاستحقاقات القادمة وقال أبو إدريس إنهم سيخصصون برنامجا خاصا للاعبين الذين سيصلون نهاية الأسبوع حتى يلحقوا ببقية المجموعة.

أكد متوسط ميدان المنتخب ولاعب الهلال عماد الصيني بانه اكمل عملية ألتاهيل في قاهرة المعز بعد ان كان قد تعرض الى اصابة عضلية في معسكر الهلال بالسعودية في يناير الماضي وحرمته من المشاركة مع الفريق في مباراتي دوري الأبطال الأخيرتين، وقال الصيني انه في كامل الجاهزية لأداء ضريبة صقور الجديان، مؤكداً انضمامه الى المعسكر نهاية الأسبوع الجاري.

ظل الجهاز الطبي المكون من الدكتور احمد كمبوني واسعد سلمان يتابعان وباستمرار حالات الإصابة وسط اللاعبين، حيث يقومان يومياً بالمرور على اللاعبين في غرفهم قبل التوجه إلى التدريب وما زال الرباعي علي كبة مروان خالد راستات ومصعب قرنق تحت متابعة الجهاز الطبي بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة.

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