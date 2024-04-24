إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً

هجرة

قضى 21 شخصاً على الأقل وفُقد أثر 23 آخرين، بعد انقلاب قارب يقلّ مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء.

وقالت المنظمة في منشور على «إكس»: إنّ «عمليات البحث والإنقاذ التي تجريها السلطات المحلية والمنظمة الدولية للهجرة مستمرة»، مشيرة إلى أن القارب الذي انقلب قبالة ساحل جيبوتي كان على متنه 77 مهاجراً بينهم أطفال.

وقالت مديرة بعثة المنظمة الدولية للهجرة تانيا باسيفيكو إنه من أصل 77 شخصاً كانوا على متن القارب، اعتُبر 23 في عداد المفقودين وتمّ انتشال 23 جثة، بعضها لأطفال.

وأشارت إلى أن القارب كان متجها إلى سواحل جيبوتي بعدما انطلق من اليمن الاثنين نحو الساعة 19,30 (16,30 ت غ).

وكان السفير الإثيوبي لدى جيبوتي برهان تسيغايه أفاد على منصة «إكس» بأن القارب كان يقلّ مهاجرين إثيوبيين من اليمن وأن الحادث وقع ليل الاثنين قبالة جودوريا في شمال شرق جيبوتي. والواقعة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة في ما يعرف بـ«طريق الهجرة الشرقي».

وغرق قارب آخر كان يقلّ أكثر من 60 شخصاً قبالة ساحل جودوريا في الثامن من نيسان/إبريل، بحسب المنظمة الدولية للهجرة والسفارة الإثيوبية في جيبوتي.

وقالت منظمة الهجرة الدولية حينها إنه تمّ العثور على جثث 38 مهاجراً، بينهم أطفال، بينما اعتبر ستة أشخاص في عداد المفقودين.

صحيفة الخليج