رحل عن عالمنا الكثير من المبدعين والمثقفين والقامات، وكان آخرهم رحيل العمدة الفنان صلاح السعدنى، الذى كان له آثر كبير على الوطن، لما قدمه الفنان المبدع من أعمال أثرت فى وجدان الشعب، وأعمال كشفت لنا عن أنماط كثيرة فى المجتمع موجودة ولها بصمة كبيرة تعرفنا عليها من خلال أعمال درامية هامة قدمها المبدع الراحل صلاح السعدنى، حيث مزج من خلال تلك الأعمال بين التشويق وبين ثقافة مجتمع وعادات وتقاليد وموروثات متأصلة داخل كل شخصية جسدها الراحل.

والعمدة، من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية إلتحق بكلية الزراعة ومع دراسته تميز بعشقه للتمثيل فبدأ من خلال عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، وإنطلق فى عالم الفن متخذ الطريق الصعب، وقدم لنا العمدة الكثير من الشخصيات المختلفة التى تحمل تركيبة معقدة كان يصعب على أى فنان أن يؤديها بمهارة وحرفية وإبداع، ومن أبرز أعماله: (حلم الجنوبى، أرابيسك، رجل فى زمن العولمة، سنوات الشقاء والحب، أبنائى الأعزاء شكرًا، ليالى الحلمية، الباطنية، وغيرهم الكثير)، والكثير من الإبداعات والشخصيات المختلفة التى تحدثت عن مهارة وإتقان فنان وصل إلى المتلقى بكل بساطة وجعل المشاهد يعيش داخل كل شخصية ويتأثر بها فدائماً ما يترك بصمة بين كل من يشاهده.

وكان رحيل الفنان صلاح السعدنى، عن عمر يناهز الواحد والثمانون عاماً ميلادية بعد مشوار حافل ومتنوع قدم خلاله مائتان وأحد عشر عملاً متميزاً بين الإذاعة والتليفزيون والمسرح والسينما، وبذلك يكون الفنان الراحل رحل عن عالمنا بجسده فقط، وبقى لنا ومعنا أعمال تاريخية حافلة، فالإنسان يرحل عن ذويه ولكن ذكراه العطرة وأعماله الفريدة هى الخالدة فى الأذهان.

ونجد فى رثاء المبدعين نفحات أمل وموعظة طيبة، فكل شخص قدم رسالة من خلال عمله وكان ضميره هو الحاضر معه دائماً فى كل عمل يقوم به موعظة ودروس لنا جميعاً نستفاد منها، فالنجاح لايأتى صدفه أو بسهولة أو فهلوه ولكن النجاح يأتى من الإنضباط والإلتزام والصبر، فلنأخذ من حياة كل مبدع متميز فى مجاله عبرة وعظة ودروس مستفادة، ويجب أن ندرك أن الإصرار والعمل بإتقان هما من أسباب النجاح الحقيقى، وليس من السهل أن تصبح أيقونة تتأثر وتؤثر.

وفى الختام رحم الله تبارك وتعالى كل شخص ترك بصمة وأثر فى المجتمع إيجابياً وعمل بكل شرف وأمانة ونشر الأمل والوعى فى المجتمع.

سندس الصاوي – صحيفة الاسبوع

