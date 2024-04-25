محمد رمضان يخطف الأنظار في أحدث ظهور له – شاهد صورة غريبة

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بصورة جديدة، وذلك في أحدث ظهور له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وظهر رمضان في الصورة بإطلالة متميزة، حيث ارتدى ملابس باللون الأسود، ونظارة شمسية وحذاء بنفس اللون، وكان يقف أمام العديد من الميكروفونات المخصصة للغناء على المسرح، وعلق قائلا: “عندما تكون مستعدًا أخبرني”.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع صورة الفنان محمد رمضان، حيث حصدت ما يزيد على ٦٨ ألف تفاعل في أقل من ساعة من وقت نشرها.

بوابة الأهرام