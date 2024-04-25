تحذير.. هذه الأطعمة قد تسبب التهابات المفاصل

يُعاني الكثيرون من مشاكل الآلام والتهابات المفاصل، ويُعتبر النظام الغذائي عاملاً مرتبطاً بتلك الأمراض في بعض الحالات.

أثناء برنامجه الطبي على قناة “روسيا”، أوضح الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف: “تُؤثر الأطعمة التي نتناولها يومياً بشكل مباشر على صحتنا العامة، وتلعب دوراً في صحة المفاصل أيضاً، حيث يمكن تقسيم المنتجات الغذائية إلى نوعين: الذي يزيد من الالتهابات والذي يقلل منها”.

وأضاف: “الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك البحرية ومنتجات الألبان تقلل من الالتهابات وتحسن صحة المفاصل، بينما الحلويات والدهون والأطعمة المقلية والمدخنة والنقانق المصنعة واللحوم الحمراء تثير الالتهابات”.

وأوضح الطبيب أيضاً أن الأطعمة الغنية بالنشويات والسكريات المركبة تسبب السمنة وتؤثر على صحة الجهاز العصبي، ما ينعكس سلباً على صحة المفاصل.

وشدد الطبيب على أهمية مضغ الطعام بشكل جيد، حيث يُحسن ذلك عملية امتصاص المواد المفيدة، وتُساهم الإنزيمات الموجودة في اللعاب في تسهيل عملية الهضم وتقليل التهابات المعدة والأمعاء.

بوابة الأهرام