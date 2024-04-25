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الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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طائرة عسكرية

قالت مفوضية اللاجئين بأنها تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية، وبعد عام من الحرب المستمرة في السودان، لايزال آلاف الأشخاص يفرون عبر الحدود كل يوم “كما لو أن حالة الطوارئ قد بدأت بالأمس”.

وقال شهود عيان لـ”الشرق”:

– الجيش يقصف مواقع لـ”الدعم السريع” في حي جبرة جنوب الخرطوم

– تصاعد لأعمدة الدخان من وسط الخرطوم وضاحية كافوري بمدينة بحري.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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