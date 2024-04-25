الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية

طائرة عسكرية قالت مفوضية اللاجئين بأنها تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية، وبعد عام من الحرب المستمرة في السودان، لايزال آلاف الأشخاص يفرون عبر الحدود كل يوم “كما لو أن حالة الطوارئ قد بدأت بالأمس”. وقال شهود عيان لـ”الشرق”: – الجيش يقصف مواقع لـ”الدعم السريع” في حي جبرة جنوب الخرطوم – تصاعد لأعمدة الدخان من وسط الخرطوم وضاحية كافوري بمدينة بحري. الشرق للأخبار

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