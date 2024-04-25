خالد عمر يوسف: الطريق لصياغة “عقد اجتماعي جديد” يتم عبر وضع البنادق جانباً

قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتنسيقية “تقدم” خالد عمر يوسف بأن الطريق لصياغة “عقد اجتماعي جديد” يتم عبر وضع البنادق جانباً الآن ودون تأخير والنأي عن الظن بإمكانية إخضاع طرف لأي طرف آخر، والجلوس لتفاوض سلمي يقود لسلام مستدام. الشرق للأخبار

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