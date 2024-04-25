زيارات اجتماعية لأسر الشهداء والمصابين بامدرمان

في اطار التواصل الاجتماعي مع منسوبي الشرطة وحسب توجيهات مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم وأشراف مدير شرطة محلية امدرمان. تم أمس تسجيل زيارة الي اسر الشهداء والمصابين بقيادة المقدم شرطة عثمان حامد عثمان مدير قسم شرطة جنوب ام درمان وقوة القسم الشهيد نجم الدين أحمد ابراهيم نجل المساعد شرطة أحمد إبراهيم التابع لشرطة ولاية الخرطوم بالثورة الحارة68 و زيارة اسرة الشهيد جندي شرطة محمد نبيبل منصور عرديبة الذي يتبع للادارة العامة للمرور بالثورة الحارة العاشرة و زيارة المصاب المساعد شرطة خضر ادم عبدالله بالثورة الحارة العاشرة ومن خلال الزيارة تم تقديم دعم مادي لاسر الشهداء والمصابين الأمر الذي وجد القبول والاستحسان ورفع الروح المعنوية لاسرهم سائلين المولي عز وجل ان يتقبل الشهداء ويشفي الجرحي والمصابين ويرد الاسري . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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