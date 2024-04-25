بادي يطمئن على جهود إستمرار الدراسة بالجامعات بالإقليم

الفريق أحمد العمدة بادي

اطمان الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق على الجهود الرامية لإستمرار الدراسة بالجامعات والكليات الجامعية بالإقليم مع إحكام التنسيق مع المنظومة الأمنية بالإقليم. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس بوفد مدراء الجامعات والكليات الجامعية بالإقليم بقيادة بروفيسور عمر حسن حسين مدير جامعة النيل الأزرق بحضور الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي والعميد الركن أمن النجومي إبنعوف مدير جهاز المخابرات العامة والأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة .

و تناول اللقاء مجمل التدابير الخاصة بإستقرار الأداء بمؤسسات التعليم العالي بالإقليم بصورة عامة والإجراءات المتعلقة بإستيعاب الطلاب الوافدين من الولايات الأخرى والطلاب من أبناء الإقليم الذين كانوا يدرسون بالجامعات بالولايات والإقاليم المتأثرة بالحرب والترتيب لإلحاقهم بمؤسسات التعليم العالي بالإقليم.

المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أوضح أن السيد الحاكم إستمع لتنويرات متكاملة حول الترتيبات الجارية لإستيعاب طلاب التعليم العالي بالجامعات المتأثرة بالحرب موضحاً أن السيد الحاكم وقف على الإحتياجات اللازمة لإستقرار التعليم العالي والتعليم العام بالإقليم من خلال الإستعدادات لفتح المدارس، ، مضيفاً أن السيد الحاكم أشاد بمواقف مدراء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالإقليم ،

وأبان أن السيد الحاكم أكد دعم حكومة الإقليم لمسيرة الأداء الأكاديمي بمؤسسات التعليم العالي بالإقليم .

سونا