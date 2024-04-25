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نيللي: انتظروا هند في السرب!

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اسماء عثمان 0 تبليغ

نيللي

روجت الفنانة نيللي كريم للشخصية التي تقدمها في فيلم «السرب» الذي يبدأ عرضه 1 مايو المقبل، حيث نشرت عبر حسابها في «إنستغرام» بوستر العمل والذي تظهر من خلاله بدور جديد ومختلف لم تقدمه من قبل، وعلقت: «انتظروا هند في فيلم (السرب) 1 مايو بكل دور العرض في مصر».

الأنباء الكويتية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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