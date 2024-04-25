دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو

دخل مركز غسيل الكلي بمستشفي محلية دلقو الخدمة كتشغيل تجريبي بعدد ٦ ماكينات تغطي ٥٤ من مرضي الفشل الكلوي.

وقال وزير الصحة بالولاية الشمالية الدكتور ساتي حسن ساتي إن المركز يعد إضافة حقيقية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية للمرضي والعمل على تخفيف الضغط على بقية مراكز الغسيل بمحليات الولاية الأخري مؤكدا أن الوزارة تمضي بخطي ثابتة نحو توفير كافة الخدمات وتوفير الأجهزة والمعدات الحديثة والمستلزمات الأخري لتوطين العلاج.

وأعلن عن بداية العمل بمركز غسيل الكلي بمستشفي دلقو التعليمي بدلقو عن بداية العمل بمركز غسيل الكلي بمستشفي دلقو التعليمي و مركز الحاجة آمنة إسماعيل عابدين الصائغ لغسيل الكلي بمستشفي دلقو التعليمي مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهد الشعبي في عمله لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية ومعينات المستشفيات والمراكز الصحية و المتخصصة مشيدا بما قدم خلال الفترة الفائتة من أبناء دلقو تجاه مشاريع التنمية في مجالاتها المختلفة وجدد إهتمام وزارته وحرصها الشديد على توفير كافة الخدمات الضرورية للمرضي بالمرافق الصحية بمحلية دلقو.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية دلقو الاستاذ مدثر شرف الدين أن مركز الحاجة آمنة إسماعيل عابدين الصائغ لغسيل الكلي بمستشفي دلقو واحد من الإنجازات الكبيرة التي تمت خلال الفترة الأخيرة مشيدا بدعم وزارة الصحة بالولاية وأبناء المنطقة وما قدموه من دعم كبير للمؤسسات الصحية بمحلية دلقو لافتا إلى أن مركز غسيل الكلي سيسهم بشكل كبير في تخفيف المعاناة عن كاهل مرضي الفشل الكلوي خاصة وأن المحلية لم تحظي بهذه الخدمة طوال الفترة الفائتة.

وأكد مدثر العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية وأبناء المنطقة والخيرين والشركاء والداعمين والمنظمات لتوفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية وتوطين العلاج خدمة للمواطنين .

بدوره أوضح منسق مراكز غسيل الكلي بالولاية الشمالية الدكتور أشرف محمد عبدالقادر أن مركز الحاجة آمنة إسماعيل عابدين الصائغ يعمل بطاقة ست ماكينات تستوعب ٥٤ مريضا خلال الشهر مشيرا إلى أن العمل فيه بدأ بصورة ممتازة وسيخفف الضغط كثيرا على مراكز المحليات الأخري فضلا عن تخفيف الأعباء على مرضي غسيل الكلي مؤكدا عمل تنسيقية مراكز غسيل الكلي بالولاية على توفير كافة الخدمات والمطلوبات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركاء والداعمين.

وقال أشرف إن تنسيقية مراكز غسيل الكلي بالولاية تتابع عمل المراكز على مدار الساعة مشيدا بدور مواطني دلقو بالداخل والخارج وإسهامهم الواضح في توفير إحتياجات المرافق الصحية خاصة مركز غسيل الكلي بمستشفي دلقو.

سونا