والي الشمالية يلتقي المنسق العام لحاكم أقليم دارفور بالولاية

التقي والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله بمكتبه الخميس المنسق العام لحاكم أقليم دارفور في الولاية الشمالية العمدة الطاهر آدم وبحث اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين الولاية الشمالية وأقليم دارفور .

وأكد المنسق العام لحاكم أقليم دارفور في تصريح(لسونا) أن لقائه بوالي الشمالية يأتي في إطار اللقاءات المستمرة والجهود المشتركة مع حكومة الولاية الشمالية ولجنة الأمن والمديرين التنفيذيين بالمحليات واللجان الامنية بها والادارات الاهلية ومكونات الولاية المختلفة بما يحقق تطلعات وأشواق المواطنين في الولاية الشمالية وأقليم دارفور وتعزيز قيم الترابط والتعايش السلمي والنسيج الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تحتاج من الجميع الوحدة والتماسك وتناسي الخلافات من أجل تفويت الفرصة علي المتربصين بأمن وإستقرار السودان. وأشاد العمدة الطاهر في تصريحه بجهود حكومة الشمالية ومؤسسات وقطاعاتها وفعالياتها في إستضافة ضيوف الولاية الذين قدموا إليها بسبب ظروف الحرب وقال إن الولاية الشمالية ضربت أروع الامثال في الكرم والجود والتكافل بين أبناء الشعب السوداني.

سونا