وزير الداخلية المكلف يلتقي مدير المنظمة الخيرية للرعاية والتنمية

اكد اللواء شرطة(م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اهتمام وزارة الداخلية بتطوير وترقية كافة البرامج والخطط الخاصة بخدمات السجون بجانب احتياجات النزلاء وفاقدي السند من خلال تفعيل وتنسيق التعاون مع الحهات ذات الصلة ، جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه اليوم الاستاذ عبدالرحمن عبدالله مدير المنظمة الخيرية للرعاية والتنمية بحضور الفريق شرطة ياسر عمر ابوزيد مدير قوات السجون ، مشيدا بالدور الكبير الذي ظلت تضطلع به المنظمة في دعم برامج النزلاء ، داعيا الي التعاون والتنسيق مع قوات السجون لانفاذ تلك البرامج والاهداف الخاصة بالنزلاء. من جانبه ابان مدير المنظمة ان المنظمة تعمل في مجالات الرعاية والتعليم والصحة ودعم علاج النزلاء بجانب اهتمامها بفاقدي السند وتقديم الرعاية اللازمة لهم ، مؤكدا اهمية التنسيق بين المنظمة و قوات السجون. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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