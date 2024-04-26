شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية على السوشيال ميديا بالسودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع حكم كرة القدم السعودي علي القحطاني, وهو يدندن مع إبنته داخل سيارته أغنية للفنان جمال فرفور. الحكم المعروف عنه صداقته القوية مع عدد من المطربين السودانيين وحبه للغناء السوداني تفاعل هو وإبنته على أنغام أغنية (قلبي ما بعرف يعادي) للفنان الراحل عبد العظيم حركة, ورددها الفنان جمال فرفور مؤخراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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