بعد الإعلان التركي عن تأجيلها.. البيت الأبيض يعلق على “زيارة إردوغان”

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن “ليس لدينا زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان للإعلان عنها في الوقت الراهن”.

وأضاف البيت الأبيض “أننا نتطلع لاستضافته في موعد يكون مناسبا للطرفين”.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعدما نقلت وكالات فرانس برس ورويترز وبلومبرغ عن مسؤول تركي القول إنه تم إرجاء لقاء في البيت الأبيض بين الرئيس إردوغان ونظيره الأميركي بايدن.

وقال المسؤول التركي الذي طلب عدم كشف هويته لفرانس برس إن “الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها في التاسع من مايو تم تأجيلها بسبب تغيير في برنامج إردوغان”. وأضاف أنه “سيتم تحديد موعد جديد” بعد اتصال بين الرئيسين.

بدورها نقلت رويترز عن مسؤول أميركي القول إن الاجتماع بين زعيمي البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي لم يتم الإعلان عنه رسميا مطلقا.

وآخر زيارة قام بها إردوغان لواشنطن كانت في عام 2019 حين اجتمع مع الرئيس الجمهوري آنذاك دونالد ترامب.

واجتمع إردوغان وبايدن بضع مرات في مؤتمرات دولية وتحدثا عبر الهاتف منذ تولى الرئيس الأميركي الديمقراطي منصبه في يناير 2021.

ويسعى البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي إلى تحسين العلاقات التي توترت بسبب عدد من الخلافات من بينها تأخر تركيا في المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف.

وتتباين أيضا المواقف بشأن الرد الساحق لإسرائيل، الحليفة التاريخية للولايات المتحدة، على الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر.

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