قال حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان؛ مني أركو مناوي، إن الهجوم على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مع إغلاق الطرق ومنع انسياب السلع الغذائية يُعد “جريمة حرب”، معلناً العزم على تحرير الإقليم بأكمله من سيطرة الدعم السريع.
وقال مناوي في تصريح لـ”سودان تربيون“إن أهل دارفور يستعدون لتحرير أنفسهم من ”المليشيات“ في كل المدن وليس الفاشر فحسب.
ورحب مناوي بدعوات وقف التصعيد قائلاً ”نحن نرحب بدعوات الأمم المتحدة وأمريكا؛ لكن المليشيات لا تعرف ذلك“.
ونقل شهود عيان لـ”سودان تربيون” أمس الجمعة أن آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع وصلوا إلى أطراف الفاشر بعد تجميعهم من ولايات دارفور المختلفة مستغلين سيارات عسكرية وتمركزوا في منطقة “البورصة” شرقي المدينة، علاوة على طريق الإنقاذ الغربي والبوابة الشمالية لمدخل الفاشر.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: أهل دارفور يستعدون لتحرير الإقليم بأكمله وليس الفاشر فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.