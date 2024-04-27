مناوي: أهل دارفور يستعدون لتحرير الإقليم بأكمله وليس الفاشر فقط

قال حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان؛ مني أركو مناوي، إن الهجوم على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور مع إغلاق الطرق ومنع انسياب السلع الغذائية يُعد “جريمة حرب”، معلناً العزم على تحرير الإقليم بأكمله من سيطرة الدعم السريع.

وقال مناوي في تصريح لـ”سودان تربيون“إن أهل دارفور يستعدون لتحرير أنفسهم من ”المليشيات“ في كل المدن وليس الفاشر فحسب.

ورحب مناوي بدعوات وقف التصعيد قائلاً ”نحن نرحب بدعوات الأمم المتحدة وأمريكا؛ لكن المليشيات لا تعرف ذلك“.

ونقل شهود عيان لـ”سودان تربيون” أمس الجمعة أن آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع وصلوا إلى أطراف الفاشر بعد تجميعهم من ولايات دارفور المختلفة مستغلين سيارات عسكرية وتمركزوا في منطقة “البورصة” شرقي المدينة، علاوة على طريق الإنقاذ الغربي والبوابة الشمالية لمدخل الفاشر.

صحيفة السوداني