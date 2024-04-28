الانتفاضات الطلابية مجدداً

بعد 56 عاماً عادت جامعة كولومبيا العريقة في مدينة نيويورك إلى مركز اهتمامات الرأي العام بإلهام الاحتجاج السياسي وتأثيره على مجريات الحوادث.

في عام 1968 ولد جيل أمريكي جديد يعترض ويحتج على جرائم الحرب في فيتنام، ويرفض التجنيد في الجيش الذي يرتكب الجرائم على بعد آلاف الأميال.

كان ذلك داعياً إلى وقف تلك الحرب بعدما افتقدت ظهيرها الشعبي داخل الولايات المتحدة.

نفس الأجواء الغاضبة بنفس المكان تتكرر الآن تحت عناوين جديدة تستنكر التورط في حرب الإبادة الجماعية والتجويع المنهجي بغزة المحاصرة، تطلب وقفاً مستداماً لإطلاق النار، ووقفاً آخر لأية استثمارات في شركات تدعم إسرائيل بالتكنولوجيا العسكرية.

كان ذلك المطلب الأخير تطوراً غير مسبوق في السياسة الداخلية الأمريكية يضع مستقبل العلاقات مع إسرائيل بين قوسين كبيرين.

في المرتين على اختلاف الأزمان والعناوين، نصبت خيام في الحرم الجامعي، وجرت صدامات واقتحامات واعتقالات من دون أن توقف زخم الغضب.

وفي المرتين امتدت التظاهرات والاحتجاجات من كولومبيا إلى كافة جامعات النخبة الأمريكية.

نحن أمام جيل جديد يصطدم مدفوعاً بمُثُله العليا مع مؤسسات الحكم، البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس والمدعين العامين وحكام الولايات، مستندين إلى رؤساء الجامعات، الذين أخذوا يلوّحون بالقبضة الأمنية.

حسب قراءة «تشارلز بلو» في صحيفة «نيويورك تايمز» فإن الجيل الغاضب على حرب فيتنام أنضجته حركة الحقوق المدنية.. والجيل الغاضب على حرب غزة اكتسب وعيه من الحركات الاحتجاجية ك«احتلوا وول ستريت» و«حياة السود مهمة».

سوف يأخذ الصدام مداه قمعاً واعتقالاً وإغلاقاً إدارياً وعقاباً للأساتذة الذين يدافعون عن حق الطلاب في التعبير عن آرائهم بحرية.

أيُّ صدام مع المستقبل خاسر مقدماً. هذه حقيقة مؤكدة. لا يوجد غضب خارج سياق مجتمعه. وهذه حقيقة أخرى.

بالتزامن نشأت حركة احتجاج في جامعة السوربون الفرنسية ضد تورط الرئيس مانويل ماكرون في الحرب على غزة وتعرضت للقمع.

تلوح في الأفق مقدمات موجة جديدة من الحركات الطلابية بأنحاء مختلفة من العالم تكاد تقارب مستويات غضب شباب أواخر ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي.

في عام 1968 نشأت حركات وانتفاضات طلابية، أهمها وأكثرها دوياً الفرنسية والأمريكية والمصرية.

اكتسبت انتفاضة مايو/ أيار في فرنسا تأثيرها الواسع من الأفكار التي صاحبتها والرموز الثقافية والفكرية التي شاركت فيها، ومن الآثار الاجتماعية التي ترتبت عليها.

لكل حركة طبيعة وأسباب تختلف عن الأخرى، لكن يجمع بينها الغضب على ما هو حولها وأمامها وخلفها.

انتشرت في تلك الأيام مسرحية الكاتب البريطاني جون أوسبورن: «انظر وراءك في غضب» رغم أنها كتبت في الخمسينات- كأنها بدلالات عنوانها ثورة جامحة على الماضي بكل إرثه.

شاعت كتابات الفيلسوف الألماني هربرت ماركوز عن دور الطلاب في صناعة التاريخ، واحتلت صور الثائر الأممي أرنستو تشي جيفارا جدران المدن الجامعية رمزاً للتمرد على سطوة النظم. بدأت تظهر مجلات الحائط على جدران الكليات الجامعية بأقلام «فلوماستر» وروح متمردة. وقد استوحيت من الثورة الثقافية في الصين.

كانت مجلات الحائط في وقتها وظروفها ثورة في حرية التعبير عما تختلج به النفوس دون رقابة، أو مصادرة. ثورة أتاحت أوسع فرص ممكنة للحوارات المفتوحة.

في فبراير/ شباط من ذلك العام الغاضب تبدت في مصر صدمة واسعة على خلفية أحكام مخففة بحق المتسببين في هزيمة يونيو 1967 من سلاح الطيران. خرجت تظاهرات في جامعة الإسكندرية تحتج على الأحكام. تطورت مطالبها إلى تعبئة موارد البلاد لخوض حرب تحرير سيناء المحتلة وتوسيع المشاركة السياسية في صناعة القرار.

وكانت التظاهرات الطلابية عام 1972، التي انطلقت من جامعة القاهرة، بحجمها وأثرها إعلاناً مدوياً عن ميلاد جيل جديد. ارتبطت لحظة الميلاد مع نداء استعادة الأراضي المحتلة بقوة السلاح ورفض المماطلة في اتخاذ قرار الحرب.

بدأت الشرارة في كلية الهندسة وانتقلت بشرعية غضبها إلى كليات أخرى ومن جامعة القاهرة إلى جامعة الأزهر، ثم إلى جامعات ثالثة ورابعة وخامسة.

السيناريو نفسه يكاد يتكرر الآن بحذافيره في جامعة كولومبيا، إنها الروح الجامعية الشابة في كل مكان.

في العام التالي 1973 تحركت في جامعة القاهرة انتفاضة طلابية جديدة، كما لو أنها استئناف لانتفاضة 1972. انتقلت الانتفاضة الجديدة بأجوائها إلى الجامعات المصرية الأخرى تحت نفس المطالب: تهيئة الجبهة الداخلية للحرب وتوسيع المشاركة في صنع القرار.

جرت تظاهرات واعتصامات وتكرر سيناريو اقتحام قاعة الاحتفالات الكبرى بقوة الأمن المركزي، واعتقال أعداد كبيرة من القيادات الطلابية، سرعان ما كان يجري الإفراج عنهم- كما جرت العادة في تلك الأيام.

أُطلقت اتهامات عشوائية تصف جماعات الشباب ب«القلة المندسة» كتلك التي تتهم الاحتجاجات الأمريكية الجديدة بأنها معادية للسامية، أو أن «حماس» تقف وراءها!!

كان ذلك ادّعاء لا دليل عليه، إذ تشارك جماعات يهودية عديدة في الاحتجاجات.

بأثر التضامن الجيلي وقوة الضمير الإنساني تمددت التظاهرات واتسع نطاقها واضطر البيت الأبيض إلى استبعاد اقتراح رئيس مجلس النواب باستدعاء الحرس الوطني لقمعها.

لا يمكن مصادرة المستقبل ولا الحجر على الغضب، ولا الاستمرار في حرب إبادة غزة من دون ردات فعل غاضبة وعواقب وخيمة.

عبدالله السناوي – صحيفة الخليج

