وزير الصحة: الجيش الأبيض يخدم بشجاعة في كل ولايات السودان

قدم وزير الصحة الإتحادي المكلف د هيثم محمد إبراهيم اليوم كلمة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل “اليوم التالي” تورد نص كلمة الوزير:-

بينما نحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل دعونا نحتفل بالتفاني والالتزام بضمان رفاهية كل فرد في مكان العمل. معًا، نسعى جاهدين لخلق بيئات تعطي الأولوية للسلامة، وتعزز الصحة، وتعزز ثقافة الرعاية.

دعونا نعمل جنبًا إلى جنب، وننفذ أفضل الممارسات، ونرفع مستوى الوعي، وندافع عن أهمية الصحة والسلامة المهنية من أجل غد أكثر أمانًا وصحة.

في يوم الصحة والسلامة المهنية هذا، نكرم صمود وشجاعة وتفاني العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يخدمون بشجاعة في كل ولايات السودان المختلفة والبلاد تمر بظروف صعبة بعد تمرد مليشات الدعم السريع وإستمرار إنتهاكاتها على الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات .

على الرغم من مواجهة تحديات ومخاطر لا يمكن تصورها، فإنك تهتم بإيثار بالمحتاجين، غالبًا في البيئات الأكثر خطورة. إن التزامك بالشفاء وإنقاذ الأرواح وسط الشدائد هو أمر بطولي.

اليوم، نحيي جهودالجيش الابيض جهودكم الدؤوبة لدعم مبادئ الرعاية الصحية والسلامة، حتى في مواجهة الخطر .

إن شجاعتكم تلهمنا جميعًا، وتضحياتكم لن تمر مرور الكرام. دعونا نقف معًا متضامنين، ونعترف بالمساهمات القيمة التي يقدمها العاملون في مجال الرعاية الصحية في مناطق الحرب، ونجدد التزامنا بدعم رفاهيتهم وسلامتهم.

أشكركم على خدمتكم الاستثنائية وعلى تجسيد الروح الحقيقية للرحمة والمرونة.

تحية لجهودنا الجماعية في حماية الأرواح وسبل العيش.

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