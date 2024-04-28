البرهان يلتقي وفد قبيلة الحلنقة – صورة

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الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، استقبل في مكتبه الاثنين وفدًا من قيادات قبيلة الحلنقة بولاية كسلا، برئاسة الناظر مراد جعفر على شكلاي ناظر القبيلة.
في تصريح صحفي، أوضح الناظر شكلاي أن اللقاء يأتي لتجديد العهد بدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة، وحماية لأمن الوطن والحفاظ على سيادته. وأشار إلى أن النقاش خلال اللقاء تناول الأوضاع العامة وهموم المواطنين في الولاية.
سونا
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