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البرهان يلتقي وفد قبيلة الحلنقة – صورة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، استقبل في مكتبه الاثنين وفدًا من قيادات قبيلة الحلنقة بولاية كسلا، برئاسة الناظر مراد جعفر على شكلاي ناظر القبيلة.

في تصريح صحفي، أوضح الناظر شكلاي أن اللقاء يأتي لتجديد العهد بدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة، وحماية لأمن الوطن والحفاظ على سيادته. وأشار إلى أن النقاش خلال اللقاء تناول الأوضاع العامة وهموم المواطنين في الولاية.

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سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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