مدير شرطة ولاية النيل الأبيض يتفقد شرطة محلية كوستي والقسم الأوسط

قام اللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله بزيارة تفقدية لشرطة محلية كوستي والقسم الأوسط كان في استقباله مدير شرطة محلية كوستي ومدير القسم الأوسط وضباط وضباط صف وجنود شرطة المحلية.

وقد تحدث اللواء حبيب الله للقوة عن أهمية الولاية وموقعها الأوسط وتحقيق العديد من الإنجازات خلال الفتره الماضية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من حروب وغيرها، ممتدحا جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين والمواطنين في استتباب الأمن. كما أوضح اللواء تاج الدين أن هنالك خططا وبرامج شاملة للاهتمام بالطوابير والعمل والانضباط والاهتمام بالمظهر إضافة إلى تفعيل العمل الجنائي في المناطق الرائدة و تكثيف الدوريات والأطواف الليلية لمحاربة الظواهر السالبة. أيضا الاهتمام بالفرد وتوفير متطلبات المعيشة وتفعيل العمل الاجتماعي والجمعيات التعاونية.

من جانب آخر تفقد اللواء تاج الدين استراحة الوافدين من ضباط وضباط صف وجنود. كما ترأس اجتماع شرطة محلية كوستي حيث استمع لشرح مفصل عن مجمل الاوضاع بالمحلية واحتياجاتها. من جانبه تحدث مدير القسم الأوسط كوستي المقدم سر الختم عن العمل الجنائي بجانب تفعيل الاطواف الليلية والخدمة الثالثة في الأسواق والمنطقة الصناعية إضافة إلى الدور الذي يقوم به القسم المتمثل في ضبط المسروقات القادمة من ولاية الخرطوم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان