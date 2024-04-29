الداخلية السودانية: سيذهب فريق مكون من المرور للنيجر لاستعادة هذه المسروقات

وزارة الداخلية السودانية أكد وزير الداخلية اللواء معاش خليل باشا سايرين استمرار الجهود لاستعادة المنهوبات داخل ولاية الخرطوم وخارجها. وبخصوص استعادة السيارات المنهوبة قال الوزير: لدينا اتفاق مع دولة جنوب السودان لرصد جميع السيارات التي تدخل من السودان واستعادتها ،ايضا لدينا اتفاق مع دولة النيجر في ذات الخصوص وسيذهب فريق مكون من المرور للنيجر لاستعادة هذه المسروقات. مشيراً الى أن هناك دول ستنضم لقائمة الدول المتعاونة لاستعادة السيارات المسروقة. وأشار إلى أن بعض السيارات المنهوبة ستتم استعادتها عبر الإنتربول. سونا

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