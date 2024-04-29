مدير عام مستشفى سواكن المكلف يقف على الأوضاع بالمستشفى

تعهد مدير عام مستشفى سواكن، د. موسى طاهر، بتنفيذ عمليات التأهيل والصيانة لتطبيق مشروع مماثل لمستشفى الجكيكة بولاية نهر النيل، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير الصحة الاتحادي.

جاء هذا التعهد خلال زيارة تفقدية قادها د. موسى طاهر إلى المستشفى، برفقة مفوض وزارة الصحة الاتحادية، د. حيدر عبد النبي، ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة، د. هشام عثمان. تم استقبال الوفد من قبل المدير الطبي للمستشفى ومدير الإدارة، وعدد من الأطباء.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على الأوضاع في المستشفى من خلال اجتماع مع الطاقم الطبي والإداري، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الأخرى. وثمن د. موسى طاهر الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة الاتحادية ومدير قطاع الصحة، د. أحلام عبد الرسول، والمشروعات المشتركة مع وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لجميع أقسام المستشفى لتقييم الحالة العامة والتأكد من جاهزيتها لتقديم خدمات صحية آمنة ومستمرة.

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